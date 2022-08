Tour d'Espagne - Remco Evenepoel creuse l'écart en tête: "Je suis ému dans le bon sens"

(Belga) Remco Evenepoel a creusé davantage l'écart en tête du classement général du Tour d'Espagne après avoir pris la 4e place de la 9e étape dimanche. "Je suis ému dans le bon sens", a expliqué le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl auprès des organisateurs.

Dans la montée finale vers Les Praeres, Evenepoel a lâché petit à petit ses concurrents pour creuser davantage l'écart au général. Il compte désormais 1:12 d'avance sur Enric Mas et 1:53 d'avance sur Primoz Roglic. "Pour être honnête, je me sentais déjà super fatigué, mais quand on a mal aux jambes, c'est le cas pour tout le monde", a lancé Evenepoel. "Quand Klaas (Lodewyck, le directeur sportif, ndlr.) était enfin de retour dans mon oreillette et qu'il m'a dit que j'étais à une minute sur tout le monde? ça vous donne tellement de motivation, vous ne pouvez même pas imaginer." Après un Tour d'Italie compliqué en 2021 pour son premier grand tour, Evenepoel est en train de lever de nombreuses incertitudes quant à ses capacités sur les grands tours. "J'ai déjà traversé tellement de choses dans ma vie et c'est pourquoi je peux continuer à me battre et à souffrir. Tout ce que j'ai vécu il y a deux ans a vraiment fait de moi une nouvelle personne. Je ne m'attendais vraiment pas à arriver au contre-la-montre avec cette avance." Le natif de Schepdaal n'a également pas manqué de souligner le travail de ses équipiers. "Je suis tellement content des gars, je suis vraiment ému de voir ces gars donner tout ce qu'ils ont pour moi. Je suis vraiment ému dans le bon sens. Je n'ai plus de mots pour les gars, ils méritent vraiment quelques jours de repos. C'est vraiment la meilleure équipe du monde." (Belga)