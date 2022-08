Bretagne Classic - Arnaud De Lie: "Je suis heureux de la quatrième place dans cette longue course"

(Belga) Parfaitement piloté par Jasper De Buyst dans la dernière ligne droite de la Bretagne Classic dimanche, Arnaud De Lie est peut-être sorti un peu trop tôt à découvert et a été devancé par Wout van Aert, le Français Axel Laurance et Alexander Kamp.

"Cette quatrième place dans une course difficile comme la Bretagne Classic me satisfait dans un premier temps", a avancé le sprinteur de Lotto Soudal. "Mais quand on peut sprinter pour la victoire, on veut évidemment toujours plus. J'avais des jambes relativement bonnes au moment du sprint et l'équipe m'a lancé de belle manière. Nous avons peut-être fait une petite erreur en étant devant un peu trop tôt. D'un autre côté, je n'ai pas lancé mon sprint trop tôt, mais avec l'arrivée en montée et le vent de face, je me suis fait remonter. Je suis passé près du podium et peut-être même de la victoire." De Lie a disputé sa plus longue course en Bretagne, 254 kilomètres. "Après Gand-Wevelgem, c'était seulement ma deuxième course sur une telle distance. Je suis heureux qu'il y ait déjà un résultat. Le plan de l'équipe était simple: faire la course pour obtenir le meilleur résultat possible. C'était clair dans les derniers kilomètres qu'il y aurait un sprint et c'était à moi de montrer ma vitesse. L'équipe a encore fait un excellent travail et je suis heureux de pouvoir les récompenser avec cette quatrième place. C'est encore un coup de pouce pour ma prochaine course, le Grand Prix Fourmies le dimanche 11 septembre", a conclu De Lie, qui en est à neuf victoires cette saison. (Belga)