Jupiler Pro League - Eupen décroche sa deuxième victoire de la saison et abandonne la lanterne rouge

(Belga) Le dernier match de la 6e journée de championnat a vu Eupen arracher sa deuxième victoire 0-1 de la saison à Westerlo. Isaac Nuhu.(84e) a permis aux Pandas de se délester de la lanterne rouge et de se catapulter à la 14e place avec 6 points, tout comme Westerlo (12e) et Ostende (13e).

Les Pandas ont pris un départ enthousiaste mais les Campinois, qui ont bloqué une tentative de Yentl Van Genechten (4e), ont facilement tenu le coup. Eupen a assuré le peu de spectacle par un tir à distance de Stef Peeters (9e) et surtout, par le premier tir cadré de la rencontre signé Isaac Christie-Davies (21e). Westerlo ne s'est pas montré plus entreprenant sur le plan offensif. Ainsi Lennart Moser n'a pas eu de mal à contrecarrer une tentative de Lyle Foster (35e). Par contre, le gardien eupenois s'est montré plus alerte sur une frappe dans l'angle de Tuur Dierckx (45e+4). A la reprise, Westerlo a de nouveau manqué une opportunité lorsque Dierckx a ponctué un raid sur la droite par une passe dans le rectangle mais Igor Vetokele, au petit rectangle, et Foster, au second poteau, sont arrivés trop tard pour prolonger le ballon dans le but (49e). Si Westerlo a conservé la possession, il a fallu patienter avant de voir une frappe entre les poteaux. Dans cet exercice, les Germanophones étaient plus précis à l'image de Christie-Davies, dont la frappe a été déviée en corner (79e). Mais Eupen a été récompensé pour sa combativité grâce à une frappe enroulée dans le coin opposé de Nuhu (84e). Westerlo a foncé vers l'égalisation et aurait pu la saisir sur un penalty accordé pour une faute de main de Gary Magnée mais Moser a sorti le tir dans l'angle de Dierckx (90e+3) (Belga)