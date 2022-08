Rory McIlroy remporte la FedEx Cup après sa victoire dans le Tour Championship de golf

(Belga) Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a remporté pour la troisième fois la FedEx Cup après sa victoire dans le Tour Championship, dimanche, sur le parcours de East Lake, à Atlanta (Géorgie). McIlroy a devancé d'un coup, avec un total de 21 sous le par, le Sud-Coréen Im Sung-jae et l'Américain Scottie Scheffler.

Scheffler, qui avait entamé le tournoi avec un bonus grâce à sa place de leader du classement de la FedEx Cup, comptait encore six coups d'avance sur McIlroy, son plus proche poursuivant, après le troisième tour. Mais le N.1 mondial a concédé trois bogeys dès les six premiers trous. Il a rendu une carte de 73, trois au-dessus du par, consécutif à quatre bogeys et un birdie. McIlroy alignait six birdies, pour deux bogeys, ralliant le club-house en 66 coups, quatre sous le par. Le Nord-Irlandais remporte la FedEx Cup pour la troisième fois, après 2016 et 2019, un record. L'Américain Tiger Woods, vainqueur en 2007 et 2009, est le seul autre golfeur à s'être adjugé plus d'une fois cette compétition organisée sur trois tournois (FedEx St. Jude Championship, BMW Championship et Tour Championship). (Belga)