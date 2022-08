Aubameyang tabassé à la barre de fer par des cambrioleurs: ils l'attendaient devant chez lui

La soirée de dimanche a été très compliquée pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant du Barça a assisté à la victoire des siens 4-0 contre Valladolid au Camp Nou. Pire, il a vu son concurrent direct, le Polonais Robert Lewandowski, inscrire un doublé.

Après avoir passé 90 minutes assis sur le banc de touche, le Gabonais est rentré chez lui accompagné de sa femme.

Une fois le couple de retour à son domicile, la soirée est passée de décevante à cauchemardesque. Le quotidien El Pais révèle que l'ancien joueur d'Arsenal et sa compagne ont été victime d'une bande de cambrioleurs armés et cagoulés qui les attendaient. Ces hommes étaient armées de pistolets et de barres de fer.

Le joueur aurait tenté de résister, rapporte El Pais, et a été tabassé à coups de barre de fer. Les voleurs sont ensuite repartis en emportant des objets de valeurs, et même... une voiture du footballeur.

"Il va bien. Effrayé mais bien", a indiqué à l'AFP une source interne au club, en confirmant les informations de plusieurs médias espagnols sur ce violent cambriolage.

Une porte-parole de la police catalane a confirmé à l'AFP l'ouverture d'un enquête au sujet d'un vol avec violence à Castelldefels mais n'a pas voulu révéler l'identité de la ou des victimes.