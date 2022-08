Premier changement d'entraîneur de la saison: Courtrai se sépare de Karim Belhocine

(Belga) Courtrai s'est séparé lundi de son entraîneur Karim Belhocine. Son adjoint Gunther Van Handenhoven va assurer l'intérim dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur principal, a précisé le club de Jupiler Pro League.

Courtrai, qui reste sur trois défaites de rang, occupe la 17e et avant-dernière place du championnat avec 4 points en six journées. Belhocine, 44 ans, dirigeait les 'Kerels' depuis le 12 octobre 2021. Le Français effectuait alors un retour au stade des Epérons d'or, après y avoir été joueur entre 2008 et 2011 et occupé différents postes, dont celui d'entraîneur, entre 2015 et 2017. En octobre 2017, il était devenu entraineur adjoint à Anderlecht, où il avait assuré deux fois l'intérim au cours de la saison 2018-2019, après les licenciements de Hein Vanhaezebrouck et de Fred Rutten. Belhocine avait ensuite dirigé Charleroi de 2019 à 2021. Courtrai n'a gagné qu'un match cette saison, à Seraing lors de la deuxième journée. Dimanche, le KVK a été battu 0-1 par le Standard. Belhocine est le premier entraîneur à perdre sa place depuis le début de la saison en Jupiler Pro League. (Belga)