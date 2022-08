La poisse pour Romelu Lukaku: le Diable Rouge va rater le derby milanais et reste incertain pour affronter le Bayern Munich

Ce n'est vraiment pas de chance pour Romelu Lukaku. Le Diable Rouge va très probablement manquer les deux prochains matchs de son équipe, dont le derby milanais contre l'AC.

Le club du Diable Rouge a publié un communiqué pour annoncer que le buteur a dû passer des examens médicaux après "une fatigue musculaire constatée à l'entraînement dimanche matin". "Les tests ont révélé une distraction des fléchisseurs de la cuisse gauche", ajoute l'Inter en précisant que l'état du Diable "sera réévalué la semaine prochaine".

Lukaku va donc manquer le match de championnat contre Cremonese mardi et probablement le derby contre l'AC Milan samedi. L'attaquant des Diables Rouges pourrait aussi manquer la réception du Bayern Munich le mercredi 7 septembre en Ligue des Champions.

Un vrai coup dur pour les Nerazzurri. Lukaku a commencé tous les matchs comme titulaire depuis le début de la saison et a été décisif deux fois en trois rencontres (un but et un assist).