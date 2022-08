(Belga) Romelu Lukaku souffre d'une entorse de la cuisse gauche, a annoncé son club l'Inter Milan lundi. L'état de santé du Diable Rouge sera réévalué la semaine prochaine.

Lukaku, 29 ans, s'est blessé ce week-end à l'entraînement selon plusieurs médias italiens. Lundi, le Diable Rouge a passé des examens qui ont révélé "une entorse des fléchisseurs de la cuisse gauche", a précisé le club milanais. Lukaku va donc manquer le match de championnat contre Cremonese mardi et probablement le derby contre l'AC Milan samedi. L'attaquant des Diables Rouges pourrait aussi manquer la réception du Bayern Munich le mercredi 7 septembre en Ligue des Champions. "Son état sera réévalué la semaine prochaine", a conclu l'Inter dans son communiqué. De retour cet été à l'Inter Milan, où il est prêté par Chelsea, Lukaku a inscrit un but et donné un assist en trois matches de championnat cette saison. (Belga)