Record en vue: plus de 7 000 billets ont déjà été vendus pour le match contre la Norvège

(Belga) L'Union belge de football (URBSFA) a annoncé lundi que plus de 7.000 billets ont déjà été vendus pour le match de qualification pour la Coupe du monde des Red Flames contre la Norvège vendredi à Louvain dans le cadre de la neuvième et avant-dernière journée du groupe F.

Après un championnat d'Europe plus que réussi, au cours duquel l'équipe féminine a atteint les quarts de finale pour la première fois dans un tournoi majeur, les Red Flames sont plus populaires que jamais. À quatre jours du match crucial, le record de spectateurs de 2018 semble en passe d'être battu. À l'époque, 7 200 fans sont venus assister au match contre le Portugal. Le stade d'Oud-Heverlee Louvain peut accueillir environ 10 000 personnes lors des matchs internationaux. "Nous sommes impatients de jouer à nouveau à domicile après le Championnat d'Europe et de donner le meilleur de nous-mêmes devant nos fidèles supporters", avait déclaré l'entraîneur Ives Serneels dans un communiqué diffusé précédemment par l'URSBFA "Le soutien des supporters a été énorme lors du dernier Euro. Tant sur les réseaux sociaux que dans le village des supporters les jours de match, l'enthousiasme était énorme. Notre groupe a apprécié ce sentiment chaleureux à son égard. C'est pourquoi nous voulons réaliser une grande performance contre un adversaire difficile comme la Norvège. Mais avec la confiance que nous avons acquise lors du championnat d'Europe, nous ferons à nouveau tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas décevoir nos supporters et pour entretenir le rêve de la Coupe du monde 2023", a assuré le coach. (Belga)