US Open - Andy Murray réussit des débuts encourageants et se hisse au 2e tour

(Belga) Andy Murray, ancien N.1 mondial redescendu à la 52e place et vainqueur du tournoi en 2012, s'est qualifié pour le 2e tour de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, en battant l'Argentin Francisco Cerundolo, 27e mondial et tête de série N.24, 7-5, 6-3, 6-3, lundi à New York.

L'Ecossais de 35 ans, également finaliste en 2008 à Flushing Meadows, affrontera au deuxième tour un adversaire plus à sa portée encore: l'Australien John Millman (ATP 103) ou l'Américain Emilio Nava, 203e mondial et bénéficiaire d'une invitation. Murray, qui sort de quatre saisons gâchées par le Covid-19 et surtout des blessures à répétition, dont une à la hanche qui avait failli lui coûter sa carrière en 2019, persiste dans sa tentative de renouer avec son meilleur niveau. Finaliste à Sydney en début d'année, puis à Stuttgart au début de l'été, il joue avec une prothèse métallique au niveau de l'une de ses hanches, posée début 2019. (Belga)