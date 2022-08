US Open - Simona Halep sortie d'entrée par l'Ukrainienne Daria Snigur, Casper Ruud au 2e tour

(Belga) La Roumaine Simona Halep, 7e mondiale et tête de série N.7, qui restait sur une victoire au WTA 1000 de Toronto, a été éliminée dès son entrée en lice de l'US Open, battue 6-2, 0-6, 6-4 par l'Ukrainienne Daria Snigur, 124e mondiale, lundi.

C'est une grosse contre-performance assez inattendue de la part de l'ancienne N.1 mondiale, sacrée à Roland-Garros (2018) et Wimbledon (2019), qui semblait avoir acté dans l'Ohio son retour au premier plan, un an après être sortie du top 10 en raison d'une série de blessures à une épaule et une cuisse. Au deuxième tour, Snigur sera opposée à la Polonaise Magdalena Frech (WTA 103) ou la Canadienne Rebecca Marino (WTA 106). Chez les messieurs, Casper Ruud, 7e mondial et tête de série N.5, a validé son ticket pour le 2e tour après sa victoire en trois sets 6-3, 7-5, 6-2 contre le Britannique Kyle Edmund (ATP 601). Au deuxième tour, le Norvégien, finaliste à Roland-Garros en juin dernier, affrontera le Néerlandais Tim van Rijthoven (ATP 111) qui s'est imposé en cinq sets 3-6, 6-7 (4/7), 7-6 (11/9), 6-1, 6-4 contre le Chinois Zhizhen Zhang, 137e mondial et tombeur de Zizou Bergs au dernier tour des qualifications.