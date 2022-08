Tottenham acquiert Cristian Romero à titre définitif

(Belga) Tottenham a acquis à titre définitif Cristian Romero en provenance de l'Atalanta, a annoncé le club londonien mardi. Le défenseur argentin, prêté aux Spurs depuis la saison dernière, a signé un contrat jusqu'en 2027.

Romero, 24 ans, a été formé à Belgrano en Argentine avant de rejoindre le Genoa puis la Juventus et l'Atalanta. La saison dernière, il a joué 30 rencontres pour Tottenham avec un but et un assist au compteur. Tottenham occupe actuellement la 2e place en Premier League avec 10 points, soit deux de moins qu'Arsenal, leader avec un bilan parfait de 12 sur 12. (Belga)