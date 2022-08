Le mercato EN DIRECT: Thomas Meunier est un "objectif prioritaire" du Barça, Adnan Januzaj pourrait rebondir au FC Séville

Le mercato se termine le 1er septembre dans les championnats principaux, ça signifie qu'il ne reste que trois jours avant sa fermeture.

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Adan Januzaj est toujours sans club. Le Diable Rouge a été cité du côté de Venise pendant quelques jours, mais voilà que Fabrizio Romano avance que le club de Séville serait en discussion pour signer le Belge. Rien n'est encore fait, mais les négociations se poursuivent.

Le nom de Thomas Meunier a déjà été évoqué du côté du FC Barcelone cet été, mais Mundo Deportivo en remet une couche ce mardi. Le latéral belge serait devenu un objectif prioritaire pour la direction sportive du club catalan, en quête d’un arrière droit avant la fermeture de la fenêtre estivale. Le plan initial était de faire venir l’Espagnol César Azpilicueta, en provenance de Chelsea, mais le Barça a échoué dans ce dossier. D’autres pistes ont alors été étudiées, et la liste s’est finalement réduite à deux noms: Juan Foyth et donc Thomas Meunier.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Tottenham a acquis à titre définitif Cristian Romero en provenance de l'Atalanta, a annoncé le club londonien mardi. Le défenseur argentin, prêté aux Spurs depuis la saison dernière, a signé un contrat jusqu'en 2027. Romero, 24 ans, a été formé à Belgrano en Argentine avant de rejoindre le Genoa puis la Juventus et l'Atalanta. La saison dernière, il a joué 30 rencontres pour Tottenham avec un but et un assist au compteur.

L'ancien joueur de Chelsea et Arsenal, Willan, est sur le point de revenir en Angleterre. Parti jouer au Brésil, l'attaquant a cassé son contrat et s'apprête à rejoindre Fulham.

Selon le journal l'Equippe, l'Olympique de Marseille est en pôle position pour recruter Ruslan Malinovskyi.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

C'est officiel. Le Club de Bruges tient son nouvel attaquant avec l'arrivée de l'attaquant ukrainien Roman Yaremchuk en provenance de Benfica, a annoncé la formation brugeoise lundi. Il a signé un contrat jusqu'en 2026. Yaremchuk, 26 ans, fait son retour en Belgique après une saison passée à Benfica où il a inscrit 9 buts en 48 rencontres dont trois en Ligue des Champions. L'Ukrainien s'était fait connaître en Belgique sous le maillot de La Gantoise, compilant 61 buts et 18 assists en 152 rencontres entre 2017 et 2021.