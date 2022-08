Le témoignage émouvant de Sebastian Haller qui lutte contre le cancer: "Quand tu entends le mot tumeur c'est choquant"

Sebastian Haller a accordé une interview à la branche néerlandaise de la chaine de sport ESPN. L'attaquant du Borussia Dortmund (qui n'a encore jamais joué avec sa nouvelle équipe) souffre d'un cancer des testicules qui n'a été détecté que quelques jours après avoir rejoint les Borussen en provenance de l'Ajax Amsterdam.

L'ancien Ajacide suit une chimiothérapie et est apparu le crâne rasé. Il a tenu à rassurer tout le monde : malgré la maladie, il va bien. "C'est une nouvelle situation pour tout le monde", confie-t-il. "Surtout pour moi et ma famille. J'ai de la chance d'avoir beaucoup de monde autour de moi et beaucoup de soutien. J'ai aussi de la chance de ne pas me sentir mal. Je peux encore marcher tous les jours et passer du temps avec ma famille et mes amis pour que tout aille bien."

Quand tu entends le mot (tumeur), c'est choquant.

Le joueur s'est exprimé sur les circonstances de la découverte de sa maladie. "J'ai eu une sensation bizarre dans mon estomac. Ça n'a pas fait mal, c'était juste une sensation bizarre. Parfois, vous pensez que ça va disparaître après quelques jours, mais ça ne me semblait pas bien. C'est pour ça que j'ai décidé de regarder ce qui n’allait pas. La première échographie a été faite à 21h et une IRM le lendemain à 9h du matin. Ensuite, c'est devenu une biopsie, car ils ont vu que c'était une tumeur. La tumeur était là depuis plusieurs semaines ou peut-être même un ou deux mois. C'est quelque chose que tu ne peux pas ressentir. En 24 heures, j'ai fait beaucoup de tests. Nous avons dû attendre l'opération pour voir ce que c'était exactement. Ils l'ont vu juste là. Quand tu entends le mot (tumeur), c'est choquant."

Un traitement contraignant

Pour se soigner, le joueur de 28 ans doit se rendre "à l'hôpital pendant cinq jours et tu es sous intraveineuse pendant 24 heures", explique-t-il. "Vous ne pouvez pas bouger, vous restez simplement allongé dans votre lit. Surtout pendant ces jours, vous perdez de la force musculaire et de la forme physique. Le premier jour de mon retour, j'ai commencé à marcher et je suis allé à la salle de gym. Je pense que les gens d'Amsterdam m'ont aussi vu courir dans les bois. Mon kiné était là. Ma femme et ma mère étaient là, donc je pouvais bien manger aussi. Je marche tous les jours et vérifie mon corps. Je n'ai pas perdu tant que ça après deux semaines. Je suis même au même niveau qu'il y a quelques mois. C'est bon signe et j'espère que ça restera comme ça. Je me sens très bien."

Ne pas brûler les étapes

Lorsque la question d'un prochain retour sur les terrains lui est posée, l'international Ivoirien se veut prudent. "Disons simplement que ce n'est pas le meilleur moment pour franchir cette étape, car cela me prendra quelques mois. L'important est que je ne perde pas trop de masse musculaire. Je dois rester en forme et un mois avant de revenir sur le terrain, je vais encore travailler avec le ballon. Maintenant, le plus important est que mon corps se sente bien. Mon premier objectif est d'être de retour sur le terrain. Jouer pour 'Le Mur Jaune' et marquer mon premier but. Ce sera un moment magnifique et émouvant", conclut-il plein d'espoir.