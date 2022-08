Tour d'Espagne - Malgré un grand Evenepoel, Roglic est "convaincu qu'il y a encore des chances"

(Belga) Primoz Roglic a été le meilleur des autres, derrière Remco Evenepoel, dans le contre-la-montre de mardi à la Vuelta, mais il a concédé 48 secondes au jeune Belge et se trouve maintenant 2e au classement général, 2:41 derrière le leader. "Remco est d'une autre dimension en ce moment", a reconnu le Slovène.

Roglic progresse chaque jour dans cette Vuelta après avoir connu quelques difficultés sur le Pico Jano, mais il n'a pas réussi à gagner le contre-la-montre. "En soi, je suis heureux de la deuxième place. J'ai fait un bon contre-la-montre, surtout dans la deuxième partie, donc dans l'ensemble c'est un bon résultat. Mais chapeau bas et félicitations à Remco. Il est d'une autre dimension en ce moment." Roglic a déjà remporté trois fois le Tour d'Espagne. "Remco vole en ce moment, donc nous verrons comment ça se passe, la Vuelta est encore longue. Remco est dans la forme de sa vie. Nous ne sommes pas surpris, car il a déjà remporté de nombreuses victoires. Moi-même, je me sens bien. Nous regardons les choses au jour le jour et je suis convaincu qu'il y a encore des chances. Le contre-la-montre d'aujourd'hui me donne beaucoup de confiance. Pour l'instant, mon principal objectif est de rester en bonne santé, d'éviter les problèmes et d'atteindre la ligne d'arrivée en un seul morceau." (Belga)