US Open - Greet Minnen éliminée au 1er tour par Sloane Stephens après avoir gagné le 1er set

(Belga) Greet Minnen a été éliminée au 1er tour de l'US Open de tennis, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, mardi. Minnen, 110e joueuse mondiale, s'est inclinée 1-6, 6-3, 6-3 face à l'Américaine Sloane Stephens (WTA 51), lauréate du tournoi en 2017. La rencontre a duré 2 heures et 9 minutes.

Minnen entrait parfaitement dans la rencontre avec deux breaks sur les deux premiers services de son adversaire (0-4). Elle héritait de cinq balles pour conclure le premier set 0-6, mais Stephens réagissait. Minnen concluait la première manche 1-6 dans le jeu suivant, après seulement 44 minutes de jeu. La droitière de Turnhout commençait le deuxième set par un break, que Stephens annulait sur le deuxième service de Minnen (2-2). Un nouveau break pour mener 5-3 permettait à l'Américaine de servir pour le gain de la manche, qu'elle remportait 6-3. Le troisième set tournait rapidement à l'avantage de Stephens, qui prenait deux fois le service de Minnen et s'envolait à 4-0. La Belge ne s'avouait pas vaincue et revenait à 5-3 après un premier débreak. Mais Stephens concluait le match dans le jeu suivant sur le service de Minnen (6-3). Il s'agissait du premier duel entre les deux joueuses. Stephens défiera au 2e tour la N.1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, qui n'a laissé aucune chance à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 56), 6-3, 6-0. Minnen, 25 ans, disputait le tableau final du simple à l'US Open pour la troisième fois de sa carrière. Eliminée d'emblée en 2020, elle avait atteint le troisième tour l'an passé. Elle joue aussi le double à Flushing Meadows, aux côtés de la Hongroise Ana Bondar. Elles débuteront contre Paolini et sa compatriote Martina Trevisan. (Belga)