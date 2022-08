Les Belges à l'étranger - Le Milan est tenu en échec à Sassuolo

(Belga) Mardi soir, l'AC Milan a été tenu en échec sur le terrain de Sassuolo, 0-0, dans le cadre de la 4e journée de Serie A.

Ni Sassuolo, ni l'AC Milan ne sont parvenus à prendre le meilleur l'un sur l'autre lors de leur confrontation. Berardi a pourtant bénéficié d'une occasion en or, lorsque Sassuolo a hérité d'un pénalty à la suite d'une erreur d'Alexis Saelemaekers. Mais le portier milanais, Mike Maignan, a détourné la tentative de l'attaquant italien (23e). Parmi les trois Belges de l'effectif milanais, seul Alexis Saelemaekers était titulaire. Le Diable Rouge a écopé d'un carton jaune (43e) et été remplacé à la 57e minute, en même temps que la montée au jeu de Charles De Ketelaere. Divock Origi était quant à lui absent de la feuille de match, blessé. Avec 2 victoires et 2 matchs nuls, l'AC Milan est provisoirement en tête du classement de la Serie A, en attendant que ses concurrent ne disputent leur match en retard. Sassuolo est 10e, avec 5 points.