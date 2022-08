US Open - Alcaraz au 2e tour après l'abandon de Baez

(Belga) Le phénomène espagnol Carlos Alcaraz, 4e mondial, s'est qualifié mardi pour le deuxième tour de l'US Open en profitant de l'abandon de l'Argentin Sebastian Baez (ATP 37) qui lui avait donné beaucoup de fil à retordre durant les deux premiers sets.

Baez a jeté l'éponge après 2h31 de jeu dans une chaleur humide étouffante et alors qu'Alcaraz menait 7-5, 7-5, 2-0. "Personne ne voulait voir une telle fin de match. Ni les joueurs, ni le public ne le méritaient", a immédiatement commenté l'Espagnol de 19 ans qui affrontera au prochain tour le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 46) ou un autre Argentin, Federico Coria (ATP 78). Il a reconnu que les conditions de jeu avaient été particulièrement éreintantes, en particulier au 2e set où il a été "très difficile de rester au niveau physiquement et psychologiquement". Il explique ainsi les 28 fautes directes qu'il a commises durant cette deuxième manche, sur les 47 au total. L'an dernier, Alcaraz avait atteint à New York pour la première fois les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Cette année, il revient dans le costume d'un des principaux prétendants au titre. "L'an dernier, j'avais vécu l'un des plus grands moments de ma vie, de ma carrière. Et là, être là en tant que 4e mondial, c'est incroyable", a-t-il reconnu dans un large sourire. (Belga)