Hans Vanaken reste à la maison: le double Soulier d'Or a resigné à Bruges

Le milieu de terrain Hans Vanaken a choisi de continuer son aventure au FC Bruges et prolongé son contrat jusqu'en 2027, apprend-on sur le site des champions de Belgique.

Le Soulier d'Or pouvait pourtant compter sur l'intérêt concret de formations étrangères, notamment des Anglais de West Ham. Le Diable Rouge (21 sélections et 5 buts), auteur sous les couleurs des Gazelles dont il a porté le maillot à 344 reprises déjà de 102 buts et 73 passes décisives, y a remporté 5 titres de champion de Belgique, 4 supercoupes de Belgique et été sacré Soulier d'or à deux reprises (2018 et 2019). Il y a également découvert la Ligue des Champions, que Bruges dispute encore cette année.

Hans Vanaken avait rejoint Bruges en provenance de Lokeren en 2015. Il est actuellement le 7ème meilleur buteur de toute l'histoire du club et est bien parti pour être un véritable "clubman".