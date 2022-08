Premier League - Ten Hag ferme quasiment la porte à un départ de Ronaldo

(Belga) L'entraîneur de Manchester United Erik ten Hag a réaffirmé mercredi qu'il comptait sur Cristiano Ronaldo cette saison, avant la clôture du marché des transferts jeudi soir, fermant pratiquement la porte aux volontés de départ du Portugais.

"C'est clair, évidemment. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de joueurs de qualité", a-t-il répondu en conférence de presse, lorsqu'on lui a demandé s'il comptait sur CR7. "Nous irons de septembre à janvier minimum avec ce groupe", a-t-il encore assuré. Après l'annonce d'un accord avec l'Ajax Amsterdam, mardi, pour l'ailier brésilien Antony, le prêt du gardien de but de Newcastle, Martin Dubravka, qui devrait être officialisé prochainement, sera "la fin (du mercato des Red Devils...), sauf s'il y a une opportunité exceptionnelle, car en tant que top club, on doit toujours être alerte", a encore souligné le coach. Reste à savoir où Ronaldo sera au coup d'envoi de la rencontre de la 5e journée de Premier League à Leicester jeudi, après deux matches débutés sur le banc et remportés par son équipe. (Belga)