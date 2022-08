Evenepoel considère l'abandon d'Alaphilippe comme "une grosse perte pour l'équipe"

(Belga) Si son maillot rouge n'a pas été menacé mercredi dans la 11e étape du Tour d'Espagne, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a toutefois déploré l'abandon de son équipier Julian Alaphilippe, qui a quitté la course après une chute à 64 km de l'arrivée.

"Ce n'est certainement pas une belle journée comme nous l'espérions", a déclaré Remco Evenepoel aux organisateurs. "Je ne sais pas encore ce qui s'est passé et quelles sont les conséquences. C'est absolument une grosse perte pour notre équipe, surtout sur une étape tranquille. C'est dommage. J'espère qu'il va bien et qu'il ne souffre pas trop. Je souhaite tout le meilleur pour Loulou. Julian a fait de très bonnes choses dans beaucoup d'étapes mais je pense que nous ne sommes pas la seule équipe à perdre des gars. C'est dommage qu'on perde le champion du monde car il était vraiment en forme. J'ai aussi confiance en mes autres coéquipiers et je suis sûr qu'ils se débrouilleront très bien dans les étapes à venir." (Belga)