US Open - Kirsten Flipkens et Greet Minnen qualifiées en double

(Belga) Kirsten Flipkens, associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, s'est qualifiée pour le 2e tour du double dames de l'US Open, le 4e tournoi du Grand Chelem, mercredi à New York. Greet Minnen s'est aussi hissée au 2e tour du double.

Sur le Court N.4, Kirsten Flipkens et Sara Sorribes Tormo se sont imposées 6-2, 6-1 en 1h10 face aux Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya. La paire belgo-espagnole pourrait retrouver Elise Mertens et Veronika Kudermetova au tour suivant. La Belge et la Russe, têtes de série N.1, affrontent au 1er tour la Russe Anna Kalinskaya et la Croate Donna Vekic. Greet Minnen et la Hongroise Anna Bondar ont pour leur part battu les Italiennes Jasmine Paolini et Martina Trevisan 7-5, 3-6, 6-4 en 2h08 sur le Court N.8. Minnen et Bondar auront pour prochaines adversaires soit la Slovène Tamara Zidansek et la Hongroise Panna Udvardy soit la paire tête de série N.4 formée par l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et l'Estonienne Jelena Ostapenko. (Belga)