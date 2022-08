Jupiler Pro League - L'Antwerp bat une Union réduite à 9 et signe un 18/18

(Belga) L'Antwerp s'est imposé 4-2 face à l'Union Saint-Gilloise mercredi au Bosuil pour le compte de la 5e journée de D1A. Avec un 18/18, le Great Old occupe 1e place du championnat, tandis que l'Union pointe au 5e rang avec 10 unités.

L'Antwerp a ouvert le score dès la 8e minute sur un but contre son camp de Bart Nieuwkoop suite à une perte de balle de Christian Burgess. Rapidement, Vincent Janssen a réussi a trouver les filets de l'Union (15e) en prenant de vitesse Siebe Van Der Heyden, qui a également marqué un but de la tête quelques minutes plus tard (23e) pour ramener le score à 2-1. À la 36e, Jean Thierry Lazare Amani a pris une carte jaune qui s'est transformée en rouge après l'analyse de la VAR, laissant l'Union à 10. Avant la mi-temps, une belle phase aérienne de l'Antwerp s'est concrétisée dans les filets de l'Union suite à une tête du défenseur Samuel Vines. Dans les temps additionnels de la première mi-temps, Vincent Janssen a porté le score à 4-1 sur penalty accordé à la suite d'une faute de Vanzeir sur Bataille (45+3). De nombreux changements ont été effectués en seconde période. Simon Adingra est monté du côté unioniste (46e). Ensuite, ce sont Anthony Valencia et Radja Nainggolan qui sont montés du côté Anversois (62e). Pour la fin de la deuxième période, Karel Geraerts a tenté de changer le court du match et a fait monter Jose Rodriguez, Guillaume Francois et Dennis Eckert Ayensa. Ces changements ont porté leurs fruits avec un but de Dennis Eckert Ayensa (71). À la 86e, Oussama El Azzouzi a pris une carte rouge pour une faute sur Valencia qui partait seul vers le but, l'Union finissant la rencontre à 9 contre 11. (Belga)