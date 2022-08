US Open - Alison Van Uytvanck sera la nouvelle N.1 belge après l'US Open: "J'ai beaucoup travaillé"

(Belga) Maryna Zanevska (WTA 97) battue 6-2, 6-3 par la Russe Veronika Kudermetova (WTA 18) mercredi au deuxième tour, il ne reste déjà plus qu'une joueuse belge en simple à l'US Open. Il s'agit d'Alison Van Uytvanck (WTA 43). Victorieuse lors de son entrée en lice de Venus Williams (WTA 1504), la native de Vilvorde, 28 ans, sera la nouvelle N.1 belge au lendemain de Flushing Meadows.

Lauréate de deux tournois cette année, un WTA 125 à Gaiba et un ITF 100.000 dollars à Surbiton, Alison Van Uytvanck fera ainsi déjà un bond de deux places au classement en attendant l'issue de son duel ce jeudi au deuxième tour contre la Française Clara Burel (WTA 130). Et vu que dans le même temps, Elise Mertens (WTA 33), huitième de finaliste l'an dernier, s'est inclinée contre la Roumaine Irina Camelia Begu (WTA 42) au premier tour, la Brabançonne dépassera la Limbourgeoise pour une place, 41e contre 42e à l'heure actuelle. "Cette victoire représente beaucoup pour moi", a indiqué Alison Van Uytvanck à l'issue de sa qualification. "Je reviens tout juste de blessure et je devais d'emblée me produire dans le stade Arthur Ashe contre une légende. J'étais forcément assez nerveuse, mais je suis très contente de ma prestation. J'ai énormément travaillé. Vraiment. J'ai tout fait pour être prête à temps après une double hernie et une déchirure d'un disque. J'espère que cela va continuer". En cas de nouvelle victoire ce jeudi, Alison Van Uytvanck devrait même gravir six nouveaux échelons pour atteindre le meilleur classement de sa carrière, dépassant la 37e place obtenue en août 2018. (Belga)