US Open - Elimination de Sander Gillé au premier tour du double messieurs

(Belga) Sander Gillé et Lukasz Kubot n'ont pas pu se qualifier pour le deuxième tour du double de l'US Open mercredi. Le duo belgo-polonais a subi une courte défaite contre le Russe Aslan Karatsev et l'Australien Luke Saville sur le score de 6-7 (4/7), 7-6 (9/7) et 6-2 et après 2 heures et 44 minutes de jeu.

Gillé et Kubot ratent ainsi un duel face à l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury, première tête de série et championne en titre à Flushing Meadows. Ils ont éliminé l'Argentin Federico Coria et le Colombien Cristian Rodriguez au premier tour sur un double 6-4. (Belga)