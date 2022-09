Les Belges à l'étranger - Aster Vranckx quitte Wolfsbourg et devient la troisième recrue belge de l'AC Milan cet été

(Belga) L'AC Milan a officiellement annoncé jeudi soir l'arrivée d'Aster Vranckx, via un communiqué publié sur son site et ses réseaux sociaux. Le jeune médian belge arrive de Wolfsbourg sous forme de prêt d'un an assorti d'une option d'achat.

Après une saison passée du côté de Wolfsbourg, Aster Vranckx rejoint les champions d'Italie et l'AC Milan. Formé à Malines où il a découvert le football professionnel au début de la saison 2019-2020, le milieu de terrain de 19 ans avait quitté la Belgique vers l'Allemagne en juillet 2021 pour un transfert évalué à 8 millions d'euros. Avec les Loups, Vranckx a disputé 29 matchs et inscrit 2 buts, découvrant notamment la Ligue des Champions. Il signe aujourd'hui à l'AC Milan, pour un prêt d'un an avec une option d'achat de 12 millions d'euros d'après les médias italiens. Le capitaine des Diablotins ne devrait pas être dépaysé puisqu'il y rejoint trois Belges: Alexis Saelemaekers, arrivé en 2020 d'Anderlecht, ainsi que Charles De Ketelaere et Divock Origi qui ont tous les deux signé au Milan cet été. Vranckx aura pour rôle de combler le vide laissé par le départ de Franck Kessié, libre, au FC Barcelone. Cette saison, Aster Vranckx n'a disputé que quelques minutes face au Bayern Munich. Il manquait sur la feuille de match lors des deux dernières rencontres de Wolfsbourg, alors que les rumeurs couraient à propos d'un potentiel départ. L'AC Milan connaît un début de saison correct, avec deux victoires et deux matchs nuls. Les Rossoneri sont 5es de Serie avant d'affronter l'Inter samedi. (Belga)