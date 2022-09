Pierre-Emerick Aubameyang signe à Chelsea

(Belga) L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a signé pour deux ans à Chelsea en provenance du FC Barcelone, ont annoncé les deux clubs dans la nuit de jeudi à vendredi.

La formation catalane a précisé dans son communiqué que l'ancien joueur de Saint-Etienne, Dortmund ou Arsenal, âgé de 33 ans, avait été cédé pour 12 millions d'euros. "Je suis tellement heureux. C'est un honneur de faire partie de cette équipe et je suis très impatient de démarrer. J'ai des comptes à régler avec la Premier League et c'est tellement bon d'être de retour, c'est très excitant", a déclaré le joueur, cité dans le communiqué. L'attaquant va effectivement retrouver un championnat qu'il avait quitté il y a tout juste sept mois, après avoir résilié son contrat avec Arsenal, à la suite de problèmes disciplinaires et de ponctualité. En six mois passés en Catalogne, Aubameyang (73 sélections, 30 buts) a inscrit 13 buts en 24 matches, terminant la saison meilleur buteur du club, à égalité avec Memphis Depay. Il n'entrait cependant plus dans les plans du club espagnol, en proie à des difficultés économiques et qui souhaitait soulager sa masse salariale des 2 M EUR mensuels que touchait "Aubam", selon la presse espagnole.