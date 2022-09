Crachat, supporter accusé d'avoir fumé, insultes à sa copine: Nick Kyrgios explose encore à l'US Open

Nick Kyrgios a encore fait parler de lui pour ses frasques comportementales, lors de son premier match à l'US Open mercredi. Face à son ami Kokkinakis, l'Australien a été averti à plusieurs reprises, avant d'être mis à l'amende, pour des comportements antisportifs.

En cause ? Ses multiples frasques comportementales pendant toute la rencontre. Il a ainsi été surpris en train de cracher, mais il a aussi et surtout pris pour cible son box et des membres du public. Il a ainsi accusé un homme d'avoir fumé de la marijuana, s'en plaignant à l'arbitre, avant de tancer à plusieurs reprises sa copine et ses accompagnateurs. "Dégagez d'ici si vous ne me supportez pas", a-t-il notamment lancé.

Résultat: Kyrgios a hérité de la plus grosse amende de l'histoire du tournoi, à hauteur de 11.000 dollars. Il a en revanche réussi à franchir le premier tour, avant de dompter Bonzi au deuxième tour.