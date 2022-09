"Après Anderlecht, ce sera fini": Jan Vertonghen voulait revenir en Belgique pour terminer sa carrière (vidéo)

Jan Vertonghen est donc le nouveau défenseur expérimenté du Sporting d'Anderlecht. Le Diable Rouge de 35 ans a saisi une belle opportunité en quittant Benfica pour le club bruxellois, le tout à deux mois d'une coupe du monde qui devrait être sa toute dernière compétition internationale avec la Belgique.

Ce choix peut en étonner quelques-uns. Mais Vertonghen n'était plus considéré comme un cadre absolu au Portugal. Lui voulait absolument retrouver un certain cadre qui lui convenait mieux. "Je voulais avoir le contrôle, je voulais décider quand j'arrête le foot et avec quel sentiment", a-t-il précisé en conférence de presse.

"J'avais perdu ce contrôle ces dernières semaines. Ils m'ont donné deux ans de contrat, après, je pense que ce sera fini. J'ai beaucoup d'ambition et la direction m'a expliqué le projet d'Anderlecht. Ils ont l'ambition de revenir au plus haut niveau belge, on a le même ambition. C'est ça qui m'a convaincu", a-t-il détaillé, avouant ainsi qu'il venait à Anderlecht pour finir sa carrière.

Mais est-ce que la Coupe du Monde l'a influencé, alors que des jeunes frappent à la porte des Diables Rouges ? Visiblement, pas tellement. "Je n'avais pas peur pour la Coupe du Monde. Le joueur qui occupait ma place à Benfica s'est blessé la veille, pour deux mois. J'allais jouer, mais ma fierté, c'est que j'ai envie d'être important pour l'équipe, ce que je n'étais plus là-bas. Je respecte la décision du coach. Ils m'ont donné leur confiance à Anderlecht, ils savent que je veux beaucoup jouer, que je ne suis pas quelqu'un qui veut s'asseoir et prendre son argent. Je suis encore un joueur de foot qui, comme un petit garçon, aime bien être sur le terrain".

Il portera le numero 14 dans son dos pendant les deux prochaines années.