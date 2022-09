Simac Ladies Tour: Riejanne Markus s'impose dans la 4e étape, Wiebes reste leader

(Belga) La championne des Pays-Bas Riejanne Markus (Jumbo-Visma) a remporté en solitaire la quatrième étape du Simac Ladies Tour (WorldTour), disputée vendredi sur 135,2 km à Landgraaf, dans les bosses du Limbourg néerlandais. Elle a enlevé cette étape-reine de l'épreuve, passée notamment par le Cauberg à Valkenburg, devant sa compatriote Lorena Wiebes (DSM), 2e à 14 secondes, qui a logiquement conservé son maillot de leader.

L'échappée du jour a été animée par une seule coureuse, Kristie van Haaften (Pushing Dreams), qui avait moins d'une minute d'avance à 65 kilomètres de l'arrivée alors que la Britannique Anna Henderson (Jumbo-Visma) faisait la jonction. La Belge Julie Van De Velde (Jumbo-Visma) a ensuite intégré le duo de tête alors que Haaften lâchait prise à 30 kilomètres du but, laissant Henderson et Van De Velde avec un avantage hésitant de 30 secondes le peloton des favorites, nourri d'une cinquantaine de coureuses. Le groupe de tête a été récupéré par le peloton à neuf kilomètres de l'arrivée. Plusieurs coureuses ont tenté de s'échapper du peloton réduit à quarante coureuses. La tentative, à trois kilomètres, de la championne des Pays-Bas Riejanne Markus a réussi. La coureuse de Jumbo-Visma a devancé pour 14 secondes ses compatriotes, la leader du classement, Loran Wiebes (DSM), et Karlijn Swikels (Jumbo-Visma). Lorena Wiebes est restée leader du classement général devant Karlijn Swinkels et la Française Audrey Cordon-Ragot. Côté belge, on pointera la 12e place dans l'étape du jour de Julie De Wilde. Justine Ghekiere apparaît à la 17e du classement général à 1:21 de Lorena Wiebes. La cinquième étape du Simac Ladies Tour sera disputée samedi en contre-la-montre entre Windraak et Watersley sur la distance de 17 kilomètres.