Mads Pedersen tient sa victoire d'étape au Tour d'Espagne: "C'était le scénario parfait"

(Belga) Trois fois deuxième durant la première semaine de course, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a cette fois décroché une victoire d'étape dans la Vuelta en s'adjugeant la 13e étape du Tour d'Espagne vendredi à Montilla, où il s'est imposé au sprint devant le Français Bryan Coquard (Cofidis) et l'Allemand Pascal Ackermann (UAE Team Emirates).

"C'était véritablement le scénario parfait", a déclaré le Danois au micro des organisateurs. "Nous savions que ce finale était plutôt bon. Les gars ont vraiment bien roulé aujourd'hui et tout le monde était concentré toute la journée. Je suis juste heureux de pouvoir enfin remporter la victoire et de répondre après tout le boulot que les gars ont accompli jusqu'à présent. C'est vraiment sympa pour nous tous. Alex (Kirsch) m'a amené dans le dernier virage et il restait encore 800 m à parcourir. C'était donc parfait d'avoir un tempo élevé dans la montée. Pascal Ackermann s'est lancé tôt. Je me suis lancé avec lui. C'était un long sprint. C'était un vrai sprint pour suivre Ackermann. C'était donc un sprint de 350 m aujourd'hui", ajoute le porteur du maillot vert. "Nous sommes venus ici pour une victoire d'étape. Et maintenant nous avons gagné. Je vais continuer à me battre pour en avoir une de plus. C'est super sympa d'avoir une avance confortable pour le maillot vert mais j'aurais aimé que Sam Bennett soit toujours là. Nous continuerons à nous battre pour les victoires d'étape et nous verrons comment ça se passe." (Belga)