Mémorial Van Damme - Sebastian Kimaru Sawe échoue dans sa quête de record de l'heure

Le Kényan Sebastian Kimaru Sawe, avec 21,250 km, n'est pas parvenu à battre le record du monde de l'heure, vendredi en préambule de la 46e édition du Mémorial Van Damme. Le Britannique Mohamed Farah, avec 21,330 km, conserve donc le record du monde, déjà établi sur le tartan du stade Roi Baudouin le 4 septembre 2020.

Le lièvre kényan Levy Kibet avait pourtant parfaitement effectué sa tâche, imprimant un tempo demandé pendant plus de 28 minutes en faveur de ses compatriotes Sebastian Kimaru Sawe et Kibiwott Kandie. Sawe a ensuite déposé Kandie après quelques minutes ensemble, se portant même devant les lumières posées le long de la piste, indiquant le tempo à adopter pour battre la marque de Farah. Porté par un stade se remplissant au fil des minutes, le Kényan de 27 ans a inexorablement vu son rythme baisser. Resté en avance des bases de Farah pendant 56 minutes, l'athlète de 27 ans a échoué à 80 mètres du record. Cette course a été programmée en l'honneur de Gaston Roelants, Miel Puttemans et Willy Polleunis, légendes de l'athlétisme belge qui étaient parvenues, le 20 septembre 1972, à battre ensemble pas moins de cinq records du monde lors de la même soirée. Roelants avait amélioré le record de l'heure à Bruxelles et couru le meilleur temps mondial sur les 20 kilomètres, Polleunis s'était emparé du record sur les 10 miles et Puttemans des records mondiaux sur les 3 miles et les 5000 mètres.