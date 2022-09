Mémorial Van Damme - Helena Ponette a été au bout de l'effort pour le record national U23 sur 400 mètres

(Belga) La jeune Helena Ponette a amélioré son propre record de Belgique U23 du 400 mètres en courant en 51.82 lors du Mémorial Van Damme qui s'est déroulé vendredi au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.

"Je suis allée très loin", a expliqué Helena Ponette, qui a pris le temps de récupérer avant de rencontrer la presse. "Je ne m'étais pas très bien sentie pendant toute la journée de vendredi. Mais je voulais bien faire les choses au Mémorial et je suis allée très loin dans ma course ", a expliqué le jeune Belge qui s'est classée deuxième de la course bruxelloise. "J'avais le sentiment d'être en tête, et j'ai été surprise que la Française. J'étais juste un peu court pour revenir. C'est dommage." "Je n'avais pas couru sur 400 mètres depuis juin. Je pensais toutefois pourvoir battre le record, même si je me sens un peu fatiguée. Mais course du Van Damme a été fantastique, je ne m'attendais à un tel enthousiasme du public", a indiqué Helena Ponette, qui disputait vendredi son premier Mémorial Van Damme. "Je vais désormais prendre du repos et ne pas courir pendant trois semaines et je vais bien en profiter". (Belga)