US Open: Tomljanovic arrêtera-t-elle Serena ?

Serena Williams est au crépuscule de sa carrière, mais avant son troisième tour de l'US Open vendredi contre l'Australienne Ajla Tomljanovic (46e mondiale), la question est plus de savoir qui pourra l'arrêter que quand elle arrêtera.

La Tunisienne Ons Jabeur (5e), finaliste du dernier Wimbledon, a été la première a se qualifier pour les 8es de finale, en écartant en fin de matinée l'Américaine Shelby Rogers (31e) 4-6, 6-4, 6-3. Chez les messieurs, l'Italien Matteo Berrettini (14e) a vaincu la résistance toujours aussi acharnée, à 35 ans, du Britannique Andy Murray (51e), lauréat 2012, 6-4, 6-4, 6-7 (1/7), 6-3.

Mais tous les regards sont tournés vers le premier match de la session nocturne sur l'immense court Arthur-Ashe où Williams affrontera Tomljanovic à partir de 19h00 (GMT-4), devant 23.800 spectateurs bruyamment pro-Serena.

La victoire au premier tour contre la Monténégrine Danka Kovinic (80e mondiale) avait apporté de la joie, à Serena et au public new-yorkais. Celle au deuxième tour contre la N.2 mondiale Anett Kontaveit a fait naître un espoir fou: et si la championne allait chercher à Flushing Meadows le 24e Majeur qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court, après lequel elle court depuis sa victoire à l'Open d'Australie 2017 ?

Au soir de son succès sur l'Estonienne, l'ex-N.1 mondial Mats Wilander a reconnu être "stupéfait" par la performance et le niveau de jeu de Serena Williams.

"Sa mobilité est bien meilleure que je ne l'aurais jamais imaginé et son service revient. Elle est une menace maintenant", a souligné le Suédois, aujourd'hui consultant pour Eurosport.

Il considère qu'à bientôt 41 ans (elle les aura le 26 septembre), l'Américaine a démontré qu'elle était "bien sûr" capable d'aller chercher un 7e trophée à l'US Open, là-même où elle avait remporté en 1999 le premier de ses 23 titres du Grand Chelem.

- Favorite -

Le changement, par rapport aux deux premiers tours, c'est que cette fois, Williams sera la favorite. Et Tomljanovic semble aborder cette rencontre avec les yeux de Chimène.

"Avant le tirage au sort, j'ai imaginé que je l'affrontais sur le Arthur-Ashe. Je suis heureuse que ça arrive effectivement", a-t-elle raconté.

"Je m'en souviendrai toujours... Ce sera un moment unique, quel qu'en soit le résultat", a ajouté l'Australienne de 29 ans qui avait atteint le 3e tour l'an dernier, son meilleur résultat à New York.

Son désir de faire mieux va néanmoins la pousser à défendre ses chances à tout prix.

"Même si je suis une fan de Serena depuis enfant, vendredi soir je serai simplement une compétitrice et je ferai tout pour gagner", a assuré la joueuse qui a atteint son meilleur résultat en Majeur à Wimbledon où elle a joué les quarts de finale des deux dernières éditions.

- "L'oeil du tigre" -

Arrivée à New York en manque de matches et de victoires (une seule, à Toronto début août, depuis sa défaite en 8es de finale de Roland-Garros en juin 2021), la cadette des soeurs Williams, aujourd'hui redescendue au 605e rang mondial, était en manque de confiance.

"Tout ne se mettait pas en place lors de mes derniers matches et je me disais +Mais, ce n'est pas moi ça!+ Et lors de ces deux rencontres, ici à New York, ça s'est effectivement mis en place", a-t-elle souligné mercredi soir.

Alors après ses performances des deux premiers tours, Wilander constate simplement: "Elle devient Serena."

"Elle a l'oeil du tigre, c'est incroyable", insiste-t-il en constatant la formidable transformation d'une joueuse en fin de carrière cherchant le bon moment pour tirer sa révérence, en une championne aussi efficace et motivée que dangereuse pour ses adversaires.

Et s'il fallait compliquer sa situation, Tomljanovic sait qu'elle devra en plus composer avec un public terriblement hostile.

"Je me souviens de Novak (Djokovic) disant que lorsque le public est contre lui, il imagine au contraire qu'il l'encourage (...) Ça m'a plu et je pourrai faire pareil vendredi soir", a-t-elle expliqué.

L'exemple à suivre est bon. Sera-t-il suffisant ?