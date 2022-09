Championnat de Belgique des rallyes - Stéphane Lefebvre en tête après la 1e journée de l'Omloop van Vlaanderen

(Belga) Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) est en tête après la 1e journée de l'Omloop van Vlaanderen (Circuit des Flandres), 7e manche du championnat de Belgique des rallyes (BRC), disputée vendredi à Roulers.

Leader du championnat, le Français, qui a remporté les quatre rallyes BRC auxquels il a participé (Haspengouw, South Belgian Rally, rallye de Wallonie et rallye d'Ypres), compte 10.8 secondes d'avance sur Vincent Verschueren (VW Golf GTi Rally2) et 28.8 sur Gino Bux (Skoda Fabia Rally2). Samedi, 15 autres spéciales et 143,18 km chronométrés sont prévus : Beveren (8,31 km), Houthulst (11,90 km), Passendale (16,91 km) et De Ruiter (6,98 km). Cela porte le total à 187,22 km. La spéciale de De Ruiter est la Powerstage qui offre des points supplémentaires. (Belga)