L'Olympiacos annonce l'arrivée de Marcelo (photo)

Le latéral gauche brésilien Marcelo a signé un contrat en faveur de l'Olympiakos, a annoncé vendredi le triple champion en titre de Grèce, sans révéler la durée ni le montant du contrat.

Âgé de 34 ans, Marcelo a disputé 546 matches sous les couleurs du Real Madrid où il était arrivé en 2006 à l'âge de 18 ans et avec lequel il a remporté cinq Ligues des champions, précise l'Olympiakos dans un communiqué sur son site officiel. Il est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec 25 trophées (5 Ligues des champions, 6 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi, le Mondial des clubs à 4 reprises, 5 Supercoupes d'Espagne et 3 Supercoupes d'Europe).

La direction du Real avait décidé de ne pas prolonger son contrat au terme d'une saison 2021/2022 compliquée pour le joueur, qui n'a été que cinq fois titulaire en Liga et n'a pas disputé la finale de la Ligue des Champions remportée 1-0 aux dépens de Liverpool le 28 mai au Stade de France.

Marcelo, qui jouait à Fluminense avant de venir en Europe, compte 58 sélections en équipe du Brésil (6 buts) sous le maillot duquel il a pris part à deux Coupes du monde en 2014 et 2018.