Le Barça enrage: l'Atlético Madrid limiterait le temps de jeu d'Antoine Griezmann pour... l'acheter moins cher

Encore une affaire rocambolesque en vue dans le football ! Selon Cope, il y a actuellement de l'eau dans le gaz entre l'Atlético Madrid, le FC Barcelone et Antoine Griezmann. En cause, une clause signée lors du prêt du joueur français, qui indique que s'il dispute au moins 50% des matchs, les Madrilènes devront automatiquement activer leur option d'achat, fixée à 40 millions d'euros.

Une somme colossale que les Colchoneros ne sont pas prêts à payer pour conserver leur joueur. Dès lors, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, aurait choisi de limiter drastiquement le temps de jeu du joueur français, qui peine à s'offrir des titularisations ces dernières semaines. Le tout pour éviter qu'il n'atteigne ces fameux 50% de temps de jeu et donc que le club doive passer à la caisse.

Furieux, le Barça aurait demandé des avis juridiques pour tenter de prouver qu'il s'agit bien d'une manigance interne et ainsi forcer l'Atlético à payer une lourde indemnité. Diego Simeone, interrogé sur la question, n'a pas démenti cette stratégie. "Vous me connaissez depuis dix ans. Je suis un homme de club et je le serai toujours", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le prêt de Griezmann s'achève en juin prochain. L'Atlético aimerait négocier l'arrivée définitive du Français à un prix bien plus faible, mais sa première offre de 15 millions d'euros a déjà été refusée.