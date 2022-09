Un résultat bluffant: cet arbitre s'est équipé d'une caméra et d'un micro pour un match de MLS (vidéo)

La MLS a décidé de tester un tout nouveau dispositif, qui est de plus en plus fréquemment demandé. Lors du match All-Star entre les meilleurs joueurs de MLS et une sélection des meilleurs joueurs du championnat mexicain, l'arbitre a été équipé à la fois d'une caméra et d'un micro. Pendant tout le match, on a donc pu le voir à l'œuvre et entendre ses explications fournies aux joueurs, notamment sur un penalty.

L'idée ici est de mieux comprendre la décision prise par l'arbitre, de mieux situer le rôle du VAR et d'inciter les joueurs à faire preuve de plus de retenue lorsqu'une décision ne leur convient pas. Le résultat a été publié sur les réseaux sociaux du championnat américain. Voyez plutôt.