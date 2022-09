"60 millions d'euros pour un flop": 87 buts et 134 assists plus tard, Kevin De Bruyne se moque d'un journal anglais (photo)

Kevin De Bruyne est désormais à Manchester City depuis 7 ans. Une aventure incroyable, alors que le Diable Rouge y est considéré comme une des légendes du club, lui qui collectionne les buts et les assists. En 313 apparitions, il a inscrit 87 buts et délivré 134 passes décisives. Il est donc à créditer d'un parcours absolument éblouissant, mais à son arrivée, certains ont fait preuve de scepticisme.

Ce fut notamment le cas du Mirror, qui avait sorti une couverture impitoyable au sujet de KDB. A l'époque, ils parlaient de la folie d'un transfert de 60 millions d'euros pour "Un flop de Chelsea", le qualifiant de "rejet à 60 millions d'euros". Le tout alors qu'il sortait d'une période de 18 mois de haut vol à Wolfsburg. 7 ans plus tard, De Bruyne a décidé de ressortir cette couverture pour s'en moquer directement sur les réseaux sociaux.

Son ancien équipier, Luka Nmecha, a aussi dévoilé une séquence où des consultants de Sky Sports donnaient eux aussi un avis négatif. "Le monde devient fou. La somme qu'ils vont débourser pour ce garçon, ils sont dingues". "C'est un bon joueur, mais est-il prêt à devenir un grand joueur ? On l'avait déjà vu dans un grand club anglais et ça n'a pas marché. Je ne vois rien de spécial chez lui", avaient-ils notamment lancés. "On adore revoir ça", a réagi l'ancien Mancunien, qui adore visiblement notre compatriote.

7 ans plus tard, après avoir gagné deux fois le prix de meilleur joueur du championnat, 'KDB' a mis tout le monde d'accord.