Challenger Pro League - Le Beerschot prend 3 points au Club NXT

(Belga) Le Beerschot s'est imposé 1-2 sur la pelouse du Club NXT, l'équipe U23 du FC Bruges, samedi lors de la 4e journée de Challenger Pro League.

Thibo Baeten a inscrit les deux buts anversois, ouvrant le score à la 40e minute et doublant la mise à la 65e. Bruges a réduit l'écart par Daniel Perez à la 78e minute d'une rencontre que les Brugeois ont terminée à dix à la suite de la carte rouge de Perez (86e). Le Beerschot prend provisoirement la tête de la Challenger Pro League avec 7 points, 1 de plus que Lommel, le Lierse, les U23 d'Anderlecht et du Standard. Le Lierse recebra Deinze samedi soir (20h) tandis que Lommel accueillera Beveren dimanche. Les U23 anderlechtois ont partage 2-2 samedi au RWDM, ceux du Standard ont aussi fait 2-2 samedi, contre leurs homologues de Genk. (Belga)