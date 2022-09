Bundesliga - L'Union Berlin décroche un partage contre le Bayern, Leverkusen encore battu

(Belga) L'Union Berlin, futur adversaire de l'Union Saint-Gilloise en Europa League a contraint le Bayern Munich au partage (1-1) samedi lors de la 5e journée de Bundesliga. De son côté, le Bayer Leverkusen, qui défiera le Club de Bruges en Ligue des Champions, a été battu à domicile par Fribourg (2-3).

Le Néerlandais Sheraldo Becker (1-1, 12e) a enflammé le stade An der Alten Försterei avec la déviation d'un coup franc tiré par Christophe Trimmel. Le Rekordmeister n'a pas tardé pour remettre les choses en place grâce à l'international allemand Joshua Kimmich (1-1, 15e). Ce début de match dynamique a laissé place à une rencontre plus calme, sans autre but. Au même moment, le Bayer Leverkusen a été battu 2-3 à domicile par Fribourg. Kerem Demirbay (16e) a donné l'avantage à l'équipe hôte en première période. En deuxième mi-temps, les visiteurs sont passés à l'offensive avec des buts de Matthias Ginter (48e) et Michael Gregoritsch (51e). Michael Gregoritsch a ensuite égalisé (65e) avant que Ritsu Doan marque le but de la victoire (72e). L'Union Berlin, qui accueillera l'Union Saint-Gilloise jeudi prochain lors de la première journée de l'Europa League, partage la 3e place du classement de la première division allemande avec le Bayern (11 points sur 15). Le Bayer Leverkusen, qui affrontera mercredi le Club de Bruges au Jan Breydel pour la première journée de la Ligue des champions, a raté son départ et n'est que 13e avec 3 points.