Challenger Pro League - Le Lierse bat largement Deinze et prend les commandes

(Belga) Le Lierse s'est porté en tête de la Challenger Pro League, la D2 belge de football, à la faveur d'un large succès contre Deinze (4-1) samedi soir.

L'équipe de Tom Van Imschoot a marqué deux buts dans chaque mi-temps grâce aux doublés de Thibaut Van Acker (43, 68e) et Leonardo Rocha (24e, 82e). Les visiteurs avaient pourtant ouvert le score via Jellert Van Landschoot (20e). Le Lierse, particulièrement efficace samedi soir avec 4 buts en 8 tirs cadrés et seulement 37% de possession de balle, est premier avec 9 points sur 12. Deinze, qui a subi son premier revers de la saison, est 7e avec 5 points. Dimanche à 20h, Lommel (3e, 6 pts) accueillera Beveren (11e, 2 pts) pour tenter de rejoindre les Lierrois en tête. Respectivement 10e et 12e, Virton et Dender s'affronteront dès 16h. (Belga)