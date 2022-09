Championnats du monde de voile - Isaura Maenhaut et Anouk Geurts glissent à la 13e place en 49erFX après la 4e journée

(Belga) Isaura Maenhaut et Anouk Geurts occupent la 13e place en 49er FX au terme de la 4e journée des Mondiaux de voile à Nova Scotia, samedi au Canada.

Les Belges, 12e après la 3e journée, ont terminé deux fois 16e puis 13e lors des trois régates de samedi. Le plus mauvais résultat n'est pas pris en compte. Au classement, elles totalisent 169 points. Les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz (85 pts) se sont portées en tête au détriment des Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler (92 pts). En 49er, Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers ont pris la 10e place de la première régate de la Gold Fleet, qui rassemble les 25 meilleurs équipages après les 8 premières régates. Avec 110 points, soit 66 de plus que les leaders néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken, les Belges pointent à la 20e place. Les championnats du monde se tiennent jusque lundi dans l'est du Canada. (Belga)