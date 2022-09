US Open - Andrey Rublev émerge après 4h07 contre Denis Shapovalov au terme du jeu décisif du 5e set

(Belga) Le Russe Andrey Rublev (ATP 11/N.9) a dû batailler pendant cinq sets et 4h07 de jeu pour se défaire du Canadien Denis Shapovalov (ATP 21/N.19) au 3e tour de l'US Open, 4e et dernière levée du Grand Chelem de la saison, samedi à New York.

Mené deux sets à un, Rublev, quart-de-finaliste en 2020, a inversé la tendance en remportant les deux dernières manches. Shapovalov, après avoir sauvé trois balles de match à 5-4, a forcé le jeu décisif. Porté vers l'avant, Rublev est allé chercher la victoire au courage, s'imposant 6-4, 2-6, 6-7 (3), 6-4, 7-6 (10/7) sur un dernier coup droit décroisé. Le Moscovite de 24 ans, 11 titres ATP, défiera Cameron Norrie (ATP 9/N.7) au tour suivant. De son côté, le Britannique a signé une victoire aisée - 7-5, 6-4, 6-1 - contre le Danois Holger Rune (ATP 33), l'un des grands talents du circuit. En début de journée à Flushing Meadows, l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 4) a expédié son match contre l'Américain Jenson Brooksby (ATP 43), s'imposant sur un triple 6-3 en 2h11. En huitièmes, celui qui avait atteint les quarts de finale en 2021 défiera le Croate Marin Cilic (ATP 17), vainqueur à New York en 2014, ou le Britannique Daniel Evans (ATP 23). (Belga)