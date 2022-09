"Il doit s'adapter à notre façon de jouer": Cristiano Ronaldo reçoit un solide avertissement de son entraîneur

Cristiano Ronaldo n'a pas trouvé de porte de sortie cet été et sera donc toujours un joueur de Manchester United cette saison (du moins jusqu'au prochain mercato hivernal).

Deux mois durant, le Portugais a tout fait pour quitter Manchester United afin de trouver un club disputant la Ligue des Champions qui voudrait bien de lui. Un échec qui va contraindre le quintuple Ballon d'Or à jouer l'Europa League avec les Red Devils.

Encore faut-il qu'Erik ten Hag, le coach mancunien, lui donne du temps de jeu. Lors des trois derniers matchs de ManU, CR7 a commencé trois fois... sur le banc. Une situation à laquelle l'ancien joueur du Real Madrid est loin d'être habitué.

Mettre le meilleur buteur du club de la saison dernière sur le banc n'est pas une décision facile à prendre, mais les résultats parlent d'eux-mêmes : trois victoires lors des trois derniers matchs dont une contre Liverpool.

"Prendre des décisions nécessite de suivre son instinct, ses sentiments et ses émotions, mais je dois être rationnel et stratégique si on veut emmener Manchester dans la bonne direction", explique le tacticien néerlandais au micro de Sky Sport. "Je dois être clinique et me demander ce qui est le mieux pour le club, pour l’équipe. Ce qui la fait progresser. Je dois être transparent, clair et communiquer."

Bien sûr, l'ancien coach de l'Ajax connaît les qualités de son buteur et compte sur lui, spécialement dans les gros rendez-vous. "Il l’a montré l’année dernière et il n’y a pas si longtemps", rappelle ten Hag avant de lancer un avertissement à peine masqué à son joueur : "Maintenant, il doit s’adapter à notre façon de jouer. S’il le fait, il fera la différence grâce à ses qualités."