Premiers points de la saison pour Amaury Cordeel à Zandvoort

L'Anversois Amaury Cordeel (Van Amersfoort Racing) a terminé 6e de la course principale de Formule 2 ce dimanche à Zandvoort, aux Pays-Bas.

Sur un circuit où les dépassements sont difficiles, Amaury Cordeel avait réussi sa meilleure qualification de la saison en signant le 12e temps vendredi. Une place qu'il n'est pas parvenu à améliorer lors de la course sprint du samedi, terminée à la 12e position, son meilleur résultat de la saison. Un résultat qu'il allait améliorer dès ce dimanche. La course a été interrompue après une sortie de piste dans les premiers tours. Amaury Cordeel a alors fait le choix de s'arrêter aux stands dès la relance. Un choix payant puisqu'il a terminé à la 6e position, marquant ainsi ses premiers points de la saison. Les courses ont été remportées l'Australien Marcus Armstrong et le Brésilien Felipe Drugovich, qui a par la même occasion accentué son avance en tête du championnat.