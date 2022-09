Anderlecht accroche le match nul contre OHL à domicile et met fin à sa série de défaites

Anderlecht a mis un terme à sa série de trois défaites de suite en partageant l'enjeu 2-2 face à Oud-Heverlee Louvain, dimanche après-midi au Lotto Park dans le cadre de la 7e journée du championnat de Belgique de football.

Le RSCA, qui restait sur deux revers en championnat face à l'Union et La Gantoise et une défaite 0-1 face aux Young Boys atténuée par la qualification pour la Conference League aux tirs au but, débutaient avec Diawara, qui remplaçait Kana. Esposito, El Hadj, et Sadiki étaient aussi dans le onze de base, tandis que Jan Vertonghen, arrivé cette semaine de Benfica, prenait place sur le banc. Benito Raman, blessé, n'était pas sur la feuille de match.

Al Tamari alertait Van Crombrugge après 5 minutes pour la première occasion du match. Anderlecht répondait dans la foulée par Esposito. L'Itatien et Fabio Silva portaient de nouveau le danger dans le camp louvaniste dans le premier quart d'heure, sans toutefois parvenir à cadrer leurs envois.

Alors qu'il était bien entré dans le match, le Sporting prit un coup sur la tête à la 19e minute. Servi par un très bel assist d'Al Tamari, Thorsteinsson, esseulé dans le rectangle anderlechtois, trompait Van Crombrugge d'une superbe frappe croisée. Les Mauves n'étaient pas en mesure de répondre à cette ouverture du score et se retrouvaient menés au repos.

Felice Mazzu attendait la 55e minute pour effectuer ses premiers changements. Jan Vertonghen remplaçait Hannes Delcroix et effectuait à 35 ans ses débuts en Jupiler Pro League. Ashimeru montait à la place d'El Hadj. Nouveau changement mauve à la 65e. Duranville remplaçat Murillo. Une montée gagnante puisquà la 71e, Ashimeru servait Duranville qui égalisait, marquant au passage à 16 ans son premier but en D1A.

L'euphorie bruxelloise était douchée quelques minutes plus tard, Al Tamari replaçant OHL aux commandes à la 74e.

Les troupes de Felice Mazzu recollaient une nouvelle fois au score grâce à Fabio Silva, qui fit trembler les filets louvanistes à la 85e minute.

Anderlecht, dont le dernier succès face à OHL remonte à 2015, poussait en fin de rencontre mais ne parvenait pas à faire sauter le verrou louvaniste. La rencontre se terminait donc sur un partage, le premier cette saison pour les deux équipes.

Au classement, OHL est 4e avec 13 unités, tandis qu'Anderlcht pointe au 6e rang avec 10 unités devant le Standard, l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond, qui compte le même nombre de points.