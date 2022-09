Le héros: Loïs Openda inscrit son 4e but en 4 matchs et sauve son équipe de la défaite (vidéo)

Grâce à un but de Loïs Openda à la 82e, le Racing Club de Lens a évité la défaite en déplacement à Reims (1-1) dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or étaient mal embarqués quand Deiver Machado, à peine rentré au jeu, a été expulsé (66e). Dans la foulée, les Champenois ont même pris les devants via Folarin Balogun (1-0, 71e).

Reims, avec Maxime Busi pendant 90 minutes mais sans Thomas Foket, blessé, a été rejoint dans les dernières minutes après un but d'Openda, son 4e en autant de matches.