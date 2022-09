Tour d'Espagne: Remco Evenepoel limite la casse dans l'étape reine et garde le maillot de leader

Le grimpeur néerlandais Thymen Arensman a dompté l'étape reine du Tour d'Espagne dimanche en arrivant en solitaire en premier au sommet du Hoya de la Mora en Andalousie à 2500 mètres d'altitude.

A 22 ans, le leader de la Team DSM a remporté sa première étape sur un Grand Tour en passant la ligne d'arrivée avec 1 minute et 23 secondes d'avance sur Enric Mas (Movistar) et 1 minute et 25 secondes sur Miguel Angel Lopez (Astana) et rentre dans le top 10 de la Vuelta.

Dans une étape clé pour le classement général, le maillot rouge Remco Evenepoel (Quick-Step) a limité la casse en concédant 36 secondes sur Mas et quinze secondes sur Primoz Roglic (Jumbo).

"Le petit cannibale" conserve ainsi plus d'une minute et trente secondes d'avances sur ses deux opposants directs à une semaine de l'arrivée de la boucle espagnole à Madrid.

Le Tour d'Espagne, mieux connu sous le nom de Vuelta, se terminera dimanche prochain avec une arrivée à Madrid.