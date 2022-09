Jupiler Pro League - Antwerp, en contrôle, s'impose 3-0 contre Westerlo et poursuit son sans-faute

(Belga) Sept sur sept pour l'Antwerp, qui n'en finit plus d'empiler les victoires en ce début de saison. Dimanche, le Great Old n'a pas réellement été inquiété par le promu Westerlo, s'imposant 3-0 et confortant sa place de leader du championnat de Belgique de football.

L'équipe dirigée par Mark van Bommel a pris la direction des opérations peu après la demi-heure grâce à un penalty converti par son attaquant néerlandais Vincent Janssen, déjà auteur de son 4e but en 7 matches depuis son arrivée cet été (1-0, 33e s.p.). Au retour des vestiaires, les Anversois ont rapidement plié la partie grâce au vif Koji Miyoshi, à la conclusion d'un beau mouvement collectif parti de la défense locale (2-0, 50e). L'Équatorien Anthony Valencia, lui aussi arrivé lors du mercato estival dans la cité portuaire, a donné au score son allure définitive en marquant, d'une tête de près, son premier but sous les couleurs anversoises (3-0, 82e). Avec 17 buts marqués, pour 5 encaissés, et un bilan immaculé de 21 points sur 21, l'Antwerp continue son excellent début d'exercice et compte désormais 5 points d'avance sur Genk et le Club de Bruges. Westerlo est lui 13e (6 pts). (Belga)